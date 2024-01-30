兩岸關係緊繃，陸方無人機去年侵入我外島，引發關注。媒體近日報導，經濟部為防範陸方無人機侵擾中油、台電等一級關鍵基礎設施，有國安之虞，規畫中油、台電採購「干擾槍」及建置「被動反制系統」，強化安全。前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷認為，油電基礎設施安全措施屬於國安機密事項，國安及財經官員外洩給媒體，涉及不法，向台北地檢署告發國安會祕書長顧立雄、經濟部長王美花、撰文記者3人涉嫌洩密罪。

媒體報導，因俄烏戰爭使用無人機破壞對方關鍵設施，而大陸無人機去年也曾入侵我外島領空，經濟部規劃，中油及台電今年將先採購「干擾槍」，防止無人機接近，後續再建置「被動反制系統」，並做到區域聯防。

報導指出，依據經濟部規劃，屬於一級國家關鍵基礎設施優先配置干擾槍，包括台電核電、部分火力電廠，還有中油接收站、煉油廠等，台電今年分2批採購，共計60把，每個電廠分配1至2把，已購入第1批，金額約756萬元，第2批年底前採購，總計金額逾千萬元。另台電、中油將建置「被動反制系統」，因一套系統要價千萬元以上，尚未敲定明確時程表。

律師張熙懷認為，中油、台電等一級關鍵基礎設施，屬於國家重大公共設施，一旦遭侵擾破 壞，將有危害國安之虞，因此防範油電一級關鍵基礎設施相關計畫，屬於國安一環，不應任意洩漏，懷疑國安及財經高官將此機密事項外洩，疑涉洩密，因此向北檢提出告發，請求檢察官分「偵字案」依法偵辦，以查明可能的洩密管道。