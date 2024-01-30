美國全力防止大陸取得高科技晶片和設備，大陸轉而發展成熟製程晶片，巴克萊分析師看好大陸晶片生產能力將在五到七年內翻逾一倍，「晶片戰爭」作者、美國學者米勒（Chris Miller）示警，西方國家應為大陸成熟製程晶片產能過剩和大舉傾銷擬訂因應方案。

Chris Miller投書英國《金融時報》指出，中芯國際（SMIC）執行長預測公司生產的半導體產品「全球產能過剩」，但他同時宣布將增加75億美元的資本支出，此舉可能違反商業邏輯，雖然存在產能過剩的疑慮，大陸晶片製造商仍在提高產能。

更有分析師將大陸對太陽能板的投資作為一個類比，擔憂大陸對晶片製造的投資，恐將壓低價格和西方公司的利潤。

文章提到，美國、歐洲和日本政府都在討論對大陸晶片產能過剩的潛在因應措施，一種方法是補貼非大陸晶片的使用，這需要政府尋找新的資金，第二種是限制特定大陸公司的市場准入。

市調公司TrendForce示警，大陸積極擴大晶片製造能力，未來幾年內有數十家晶圓新廠投產，恐導致晶片產能過剩，甚至引發價格戰掀起破產潮。