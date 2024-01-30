由大陸自行設計建造的深遠海大功率多功能綜合救助船「南海救103」輪，30日將列編交通運輸部南海救助局，正式投入使用。央視新聞客戶端報導稱，該輪兼有水面遇險人員搜尋救助、深遠海遇險船舶拖曳救助等7大功能，填補了大陸深遠海綜合搜救能力的空白。

「南海救103」輪由中國船舶集團旗下上海船舶研究設計院自主研發設計，是新一代升級版1.4萬千瓦大型深遠海多功能救助船。該輪排水量高達1萬9134噸，總長136.9公尺，寬26.7公尺，型深11公尺，其上搭載兩台7200千瓦功率的主機，最大航速17.5節，續航力1萬6000海里。

「南海救103」輪拖力350噸，配備DP-3動力定位和二級對外消防能力，設置大型直升機起降平台和中型直升機庫，配備全海深多波束探測系統一套，配備6000公尺和3000公尺級ROV工作站各1套，能搭載6000公尺級TAUV／AUV系統。

「南海救103」輪2022年12月在深圳孖洲島下水，並於2023年8月歷時16天，通過45項海上試驗。大陸南海救助局曾稱，該船入列後，將成為大陸目前最大、功能最全的深遠海搜救工作母船。