台中捷運藍線昨（29）日獲行政院審查通過，但新北包含蘆南蘆北重劃區及銀新未來城等案子都還在卡在中央，新北市長侯友宜今表示，會持續跟中央溝通，讓2030年新願景能在新北實現。

侯友宜說，新北市一直在積極推動2030年新願景，包括捷運系統三環六線、蘆南蘆北都市計畫，甚至照顧長輩的銀新未來城等，都需要中央跟地方攜手合作，地方會不斷跟中央溝通，希望中央地方一起合作，加速往前走，讓新北市不斷往前走。