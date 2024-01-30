台中捷運藍線昨（29）日獲行政院審查通過，但新北包含蘆南蘆北重劃區及銀新未來城等案子都還在卡在中央，新北市長侯友宜今表示，會持續跟中央溝通，讓2030年新願景能在新北實現。

侯友宜說，新北市一直在積極推動2030年新願景，包括捷運系統三環六線、蘆南蘆北都市計畫，甚至照顧長輩的銀新未來城等，都需要中央跟地方攜手合作，地方會不斷跟中央溝通，希望中央地方一起合作，加速往前走，讓新北市不斷往前走。

三峽客園新春三大活動 歡喜迎貴客一路到3／3
新北警婦幼隊攜手錦和高中 合辦寒假營守護兒童安全
北台8縣市幸福保衛站啟動 侯友宜盼擴及全台
#新北市 #侯友宜 #台中藍線 #蘆南蘆北 #銀新未來城