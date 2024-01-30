《大學問》網站今天公布最受高中生和師長們關注的百大熱門科系，第1名仍為長年常據榜首的中正犯罪防治學系，私立大學唯一進入前10 名為科大體系的嘉南藥學系、位居第4名。此外，台大、成大為百大熱門科系入榜最多的大學。

《大學問》網站根據2023年2月１日至2024年1月3日來自416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中排行出點閱率最高的校系，發現今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系當中，僅有12系為科技大學科系，普通大學入榜88系，軍警校院僅有警大鑑識科學學系入榜。

《大學問》表示，百大熱門科系入榜最多的大學第一、二名仍為南北兩所頂大台大與成大，但是入榜科系卻同步增加，台大從8系增加為 12系，成大從7系成長為8系，入榜6系為第4名的輔大，今年全校科系排名全面攀升，反映出其112學年分發率100％的結果。

另外入榜7系的台藝大和入榜5系的台師大和政大，入榜系數與去年相同，但入榜的科系有些許異動，今年第78名台師大美術系和第87名台藝大工藝設計學系為首次入榜；政大韓文系從第71名攀升到今年第54名，為外語學群唯一進入百大的科系。

同樣是國考證照科系，醫藥衛生學群入榜的科系有所變化，其中藥學系排名往前之外，包括新入榜科系第48名北醫藥學系及第98名陽明交大藥學系。

但是，護理系排名卻普遍滑落，長庚科大護理系從去年第7名跌落第40名，已經是護理系表現最佳了。藥學系則拜藥劑師除了醫院外，藥妝店藥師人力需求，帶動藥學系報考熱潮。

此外，由於私立大學學費補助新政策上路，加上108課綱促使學生強化性向探索能力培養等因素，老牌私立大學招牌科系吸引力逐漸穩固。除了國內眾多法界菁英母校的東吳法律系維持第25名外，另外包括第28名中國醫中醫、第74名輔大織品和第93名東海建築都是首次入榜。

目前國家人力需求高度關注資通訊產業，因此資通訊科系除了去年已在百名內的台大資工、台大電機、中央資工、台科大資工、成大資工之外，今年還多了第一次進榜第85名的清大資工，大多數電資科系的排名普遍提升。

少子化帶動的寵物熱潮，今年國內僅有的4所獸醫學系通通入榜，除了年年入榜的中興獸醫和屏科大獸醫外，第51名台大獸醫和第84名嘉大獸醫皆是新入榜科系。