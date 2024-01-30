南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa自去年被爆出疑似與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）的戀愛後，兩人一舉一動都受到外界關注；近日Lisa受邀出席法國慈善活動，事後一名舞者曬出與Lisa的合照中，意外曝光Lisa的手機殼上疑似印有著「F.A」，讓網友猜測是否為「Frédéric Arnault」的縮寫。

Lisa於28日出席Le Gala des Pièces Jaunes 法國慈善活動，當晚她以Loewe訂製金色馬甲表演服現身，更帶來《Money》和《Sexy Girl》兩首經典歌曲表演，還因此登上全球X（推特）熱搜前三，活動最後還被法國第一夫人碧姬．馬克宏拉到C位拍照，引發話題。

然而，在活動結束後，Lisa在IG貼出與舞團的合照慶祝表演的成功；不過有網友發現，其中一名舞者發出的合影中有露出Lisa的手機殼，且上面還印著「F.A」，讓網友猜測是否為「Frédéric Arnault」的縮寫，而目前該貼文已遭到刪除。

Lisa在IG貼出與舞團的合照中未露出手機殼。（圖／Lisa IG）

隨後舞團曬出的合照中Lisa手機殼上疑似印著Frédéric Arnault名字縮寫。（圖／微博）

事實上，先前弗雷德里克阿諾曾被發現紫色手機殼後方印有Lisa的名字，如今Lisa的手機殼上也有疑似Frédéric Arnault名字縮寫的字樣，再度在網上掀起討論。