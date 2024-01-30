周日的無人機攻擊造成3名美軍士兵死亡、40多人受傷，這是自去年10月以色列-哈瑪斯戰爭爆發以來，第一起造成美軍死亡的攻擊行動，也意味著中東緊張局勢大幅升級。

由伊朗支持、在伊拉克的「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic resistance movement）聲稱襲擊三個美軍基地，包括位於約旦-敘利亞邊境的基地。

奧斯汀周一在五角大廈對這起造成美軍傷亡的攻擊事件表達憤怒與悲傷，並表示：「總統和我不會容忍對美軍的襲擊，我們將採取一切必要行動捍衛美國和我們的軍隊」。

美國國務卿布林肯表示：「正如總統昨天所言，我們將做出回應，這個回應可以是多層次的、分階段的，並隨著時間持續下去」。

數位拜登政府官員透露他們並不希望局勢升級。

國防部發言人Sabrina Singh表示：「我們當然不會尋求戰爭，坦白說，我們不認為伊朗想與美國開戰，五角大廈認為伊朗也不想發生戰爭」。

白宮國家安全會議發言人John Kirby表示，美方並不尋求以軍事方式與伊朗政權發生衝突，拜登總統正在研擬應對方案。

美國正在查明名為「22 號塔」的約旦美軍基地近350名士兵，為何未能阻止無人機攻擊。

兩名官員透露，當攻擊無人機來到約旦美軍基地時，一架美國無人機也正在接近基地。一名官員表示，攻擊無人機的飛行高度很低，這也可能導致基地防禦系統未能偵測到它。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）周一表示，他對中東緊張局勢感到擔憂，他並呼籲伊朗緩和緊張局勢。

伊朗在美軍遇襲後隨即切割關係。伊朗外交部發言人Nasser Kanaani周一表示，這起攻擊與伊朗有關的說法「毫無根據」。