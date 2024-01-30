●美股標普500指數迭創歷史新高，市場樂觀情緒高漲，但向來是美股大多頭的市場策略與產業研究顧問公司Fundstrat常務合夥人兼研究部門主管Tom Lee卻提出警告，他認為美股可能已經接近上半年的頂峰，在聯準會降息的預期帶動下，標普500指數可能很快就會觸及5000點，但可能在接下來幾個月從高點急跌多達7%，但到了下半年當聯準會開始放寬銀根時，股市可望反彈。

●Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，今天是暴風雨前的寧靜。這絕對是由重大新聞驅動的一周，有財報、聯準會、就業報告，還有地緣政治的不確定性。在美股處於歷史高點之際，如果出現任何失望情緒，就可能打亂現狀，也理所當然將引發一些波動。Detrick在談到聯準會即將召開的貨幣政策會議時表示，鮑爾可能會有些謹慎。聯準會不想被通膨燙到，也幾乎可以肯定將推遲市場原先預期的3月降息。

●今年第一個月以來，標普500指數已經上漲3.3%，貝萊德（ BlackRock）將其美股總體評級從「中性」提高到「加碼」，看好在通膨放緩和聯準會可能降息的情況下，未來6到12個月內將維持上漲動能。貝萊德策略師表示，市場正在為經濟「軟著陸」定價，看好通膨將降至2%且經濟不會陷入衰退。這樣的敘事有利市場走高，並使漲勢擴大到科技股以外。