即將在5/20上任的副總統蕭美琴，由於是台美混血，擁有深邃的輪廓，前立委賴坤成昨（29）日在臉書曝光她年輕時的照片，引來大批網友看傻眼，不到一天的時間，有超過2.2萬的網友按讚。甚至有人直呼，「好像日本的一位藝人，演女教師天海佑希。」

出生於日本神戶市的蕭美琴，父親是台南人，母親則是歐裔美國人，混血的緣故使得蕭美琴輪廓鮮明。從賴坤成PO的照片可以看到，蕭年輕時皮膚白皙、眼神明亮，顏值不輸給明星。有網友補充，這張是蕭美琴29歲又5個月時拍的照片。

而照片一公布，在一天不到的時間，就有2.2萬人按讚、864人留言，還有158次轉發。不少民眾看完紛紛在賴坤成臉書下回覆，「這是日劇女主角啊」、「雖然現在年紀有了，還是一樣很漂亮喔」、「那時好有日本味」。

不過也有人有不同想法，稱「我還以為是邵萱咧」、「也很像年輕時的田麗」。另外則有人質疑「左下簽名，似乎不是副總統，五官也不像」、「真假？」、「鼻子就不一樣了」。不過另一名民進黨立委王定宇昨日也PO出相關照片佐證。