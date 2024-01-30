花系列男主角林煒5年前承認和龔慈恩離婚，並與女總裁劉灼梅交往，最近他透露因母親回歸本姓「愛新覺羅」，而他的身分文件沒改到，以至於無法順利將母接來台灣同住。今(30日)凌晨他宣布有好消息，寫下：「今天去海基會驗證文件，讓我印象深刻，怎麼說呢：有國際機構的風範！和世界同步！」

林煒過去與香港女星龔慈恩有過1段婚姻，生下1兒1女，2014年起他開始申請中華民國居留證，近年則承認兩人離婚，和新女友住在台灣。林煒家世不凡，外祖父和溥儀是堂兄弟，家族屬滿洲正黃旗，自從滿清被推翻後，林煒的母親便改姓金，2010年才改回本姓「愛新覺羅」。

林煒5年前承認早和龔慈恩離婚，與台灣女友劉灼梅交往。（圖／中時資料照片）

林煒先前發文表示，由於自己的身分證父母欄沒及時更改，導致申請接母親來台的過程一波三折，提供了需要的文件，包括父母結婚證書、身分證字號、林煒的出生證明，上面有父母全名，接著又被工作人員問：「為什麼出生證明沒有寫媽媽的年齡？」接著又被逼問，如何證明兩人是母子關係？令林煒相當無奈。

林煒昨發出別的國家證明佐證，寫下：「美國 、德國 、香港，台灣（對外英文版）都是沒有寫孩子父母的出生日期。」接著又說親跑海基會一趟，有了好消息，讓他留下深刻印象，稱讚表示：「怎麼說呢：有國際機構的風範！和世界同步！」，看來母子倆很快能在台相聚。