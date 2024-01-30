新竹縣竹北市30日凌晨發生夫妻一氧化碳中毒事件，疑似因洗澡後熱水器一氧化碳燃燒不完全，造成2人吸入後陷入昏迷，警消獲報後前往搶救，發現男子血液CO濃度63.1％、女子血液CO濃度26.7％，男子送醫後不治。

新竹縣消防局凌晨零時50分接獲報案，稱有2名民眾一氧化碳中毒情形，其中太太1人全身無力、意識清楚。先生已昏倒，經評估疑似OHCA，消防局派遣竹北及光明車組共4車10人前往搶救，將太太送往中醫大、先生送往東元醫院急救。

據了解，該對夫妻與女方母親同住，晚間3人輪流洗澡後，疑似熱水器燃燒不完全，導致3人均頭暈目眩。母親感覺身體不適，找女兒、女婿求救時，竟發現兩人都叫不醒，於是緊急找同棟樓層親人協助報案。

2夫妻送醫後，先生於凌晨4時許不治，太太則意識清楚、醫院留觀中。消防局發現該住戶為住家陽台裝設屋外型熱水器，但疑似因加裝鋁門窗造成通風不良，現場用氣體探測器偵測CO濃度為250ppm。

新竹縣政府消防局也宣導，有效防範一氧化碳中毒遵照幾點原則，包括要保持環境的通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物等情形。使用安全的品牌熱水器，熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。

此外，熱水器要選擇正確的型式，室內設置熱水器應使用強制排氣熱水器，屋外式熱水器應設置在空曠的室外。同時注意安全的安裝，應由領有縣市政府核發之燃氣熱水器承裝業證書及合格技術士依安裝標準安裝，也要定期檢修或汰換。

若發生一氧化碳中毒，消防局建議處置方式應關閉瓦斯爐及瓦斯開關，輕啟對外窗戶，降低室內CO濃度，同時撥打119求救，救護人員未到達前，將中毒者移到通風、安全處，並鬆開中毒者衣物。中毒者若無呼吸、心跳，有受過心肺復甦術訓練者可對中毒者實行CPR。