美國新創公司Neuralink於28日首次進行人類大腦晶片植入。（圖／路透）

美國新創公司Neuralink試圖在人類的大腦中植入微型晶片，公司創辦人、億萬富豪馬斯克表示，28日已完成首例植入手術，志願者的術後恢復狀態良好，而且初步成果相當「有希望」。

路透社報導，Neuralink公司為馬斯克2016年合資創立，旨在透過植入大腦晶片，幫助癱瘓者重新獲得移動、溝通的能力，甚至讓盲人重見光明。

根據Neuralink的構想，這塊植入的晶片會將大腦神經訊號經過處理後，傳輸到外部裝置上（例如電腦或手機），讓癱瘓人士得以控制滑鼠和鍵盤，甚至打字。

馬斯克曾說：「有了第一個Neuralink產品，癱瘓人士可以透過思想來使用手機，速度比一般人用手指打字還要來得快。」

過去Neuralink僅在豬和猴子等動物身上進行實驗，去年5月獲得美國食品藥物管理局（FDA）的人體實驗批准，首批志願者為年滿22歲，患有四肢麻痺或漸凍症的病人。