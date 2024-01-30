南韓軍方表示，北韓今（30）日從西部海岸發射多枚巡弋飛彈，這是一周以來第三度發射巡弋飛彈。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（簡稱韓聯參）表示，當地時間今日上午7時左右，偵測到北韓從西部海岸發射多枚巡弋飛彈，韓聯參並未說明北韓發射多少枚巡弋飛彈，僅表示在強化監測及警戒的同時，南韓軍方也密切與美軍合作，監控北韓挑釁的其他跡象。

這是北韓一周內第三度發射巡弋飛彈。

北韓24日首度從西部海岸試射多枚新型潛射戰略巡弋飛彈「箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31），28日再度從東部海岸試射2枚「箭矢-3-31」。

畫面為北韓最高領導人金正恩28日親自監督試射「箭矢-3-31」飛彈。（圖／路透社、朝中社）

北韓朝中社29日報導，金正恩前一日監督、指導了2枚「箭矢-3-31」飛彈的試射行動，2枚飛彈飛越東海上空，最終「擊中島嶼目標」，2枚飛彈分別飛行7421秒及7445秒，報導稱，金正恩對此次試射「非常滿意」。

韓聯社指出，南韓潛艇研究所所長崔日推測，飛彈飛行距離應為2000公里，已涵蓋南韓全境及駐日美軍基地。