台中一名在工地從事粗工的賴姓男子，因為寵物狗「雪寶」走失，因而對賴姓前女友心生不滿，在2022年7月30日，盜用廖姓女子的IG帳號，以賴女個人照片為背景，發布限時動態飆罵：「幹你娘，破機掰，我就智障、人太好才會讓你搞這齣，我真的不想靠北你長相身材和你的憂鬱症，實在是在幹你娘。

「拜託一下，我能體諒你想念的心情，但沒必要我人好你就這樣，長得醜身材差又有病，就應該心地善良，你爸媽怎麼教育你的啊，破機掰，真的活該被甩欸，不管狗是被你藏起來還是弄不見，一點責任心都沒有，幹破拎娘耖機掰，你真的會下地獄」。

法院審理，賴男對於犯行坦承不諱。法官認，賴男揭露賴女病歷，使他人得以直接或間接方式識別其「個人資料」，且以不雅言語辱罵，賴男同時觸犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪及個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，應從重以「非公務機關非法利用個人資料罪」處斷。

法官審酌，賴男因愛犬走失，對賴女產生不滿，未能以正當方式抒發情緒，並與賴女理性溝通，竟發布IG限時動態，貶損賴女的人格及社會評價，並向不特定多數人揭露賴女的個人資料，損害告訴人名譽及隱私，所為實非可取。

法官日前依法宣判，賴男依犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑2月。可易科罰金。可上訴。