懷孕是一個令人又驚又喜的新鮮過程，不少準媽媽會在孕期中有些癖好，可能都和身體分泌荷爾蒙的改變有著莫大的關係。一名馬來西亞的男網友透露，孕妻會無故大哭大鬧，原因是想到加油站狂聞「汽油味」，而寵妻狂魔的他無奈只能成全老婆，但又擔心妻子身體健康狀態，於是在網路上發文求助！

根據大馬媒體《China Press (中國報)》報導，一名男網友在臉書發文指稱，妻子目前懷孕逾6周，最近半夜總是想聞「汽油味」，若不答應她的要求，就會大哭大鬧，「老婆最近一個星期每到半夜就會肚子餓，這個可以理解，但是她最近在半夜起來，要求我買一瓶汽油回來給她聞，難道真的要答應她嗎？」。

原PO透露，為了聞到汽油味，「妻子還特意花了5令吉購買1張20令吉的優惠卷，只為到加油站加油間隙打開車窗，猛嗅汽油味」。

不僅如此，妻子還能察覺汽油的味道略有不同，認為柴油的味道發酸，甚至走到別人的轎車旁藉機聞汽油味，「妻子的異樣行為把他嚇壞了，加完油後立即前往醫院找醫生諮詢」。

原PO表示，「醫生告知，懷孕期間因荷爾蒙影響，任何事情都可能發生，譬如有些人喜歡舊書味，有些人則喜歡下雨的味道」。醫生建議妻子可以適量嗅白醋，但是汽油為有害氣體，不可以多聞；而他只能買各種食物轉移妻子的注意力，嘗試緩解她的「汽油癮」。

最後原PO感慨懷孕的辛苦，並呼籲廣大男性同胞好好疼老婆，而貼文曝光後，許多網友也在留言區中分享自己懷孕時的「怪癖」，譬如喜歡聞老公的汗味、漂白水味或冰箱裡的牛油味；也有網友留言稱讚原PO疼老婆，非常照顧妻子的感受，而不是把她當成無理取鬧。