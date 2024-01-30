冬天是心血管疾病的高峰期，因此日常保養就顯得非常重要。對此，營養師馬鳳吟分享3款維持血管暢通的好食材，包括洋蔥、核桃、魚類。其中她提到，洋蔥特有的硫化物會被轉化為大蒜素，能使血流更加順暢，從而達到預防高血壓、動脈硬化等疾病的效果；不僅如此，洋蔥還具有抗癌、預防失智、控制血糖等作用，可說是「超級食物」。

馬鳳吟在臉書專頁「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」發文表示，心血管疾病容易在冬天發作，尤其早上5點～9點是心血管事件的高峰期。因此，起床千萬不要立刻下床，讓身體及手腳都甦醒，再緩慢起身、穿上保暖衣物，以免身體碰觸到冷空氣會使得血管變窄，血壓急速收縮，導致血管壓力增加，容易引發中風及猝死。並提醒家中長輩清晨運動或早起上班者，務必要注意保暖。

除了做好保暖措施外，馬鳳吟指出，想要維持血管暢通，不妨多吃以下3款「通血路」食材：

1、洋蔥：含槲皮素具抗氧化功能，能保護血管不被破壞，且特有的硫化物接觸到空氣後，會被酵素分解，轉化為大蒜素，能使血流更加順暢，抑制血液凝固，可達到預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞等疾病的效果。

2、核桃：營養價值極高，含有豐富的精胺酸，其被人體轉換後會生成一氧化氮，作用在血管內皮細胞，讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少阻力，具保護心血管的功效。不過，核桃屬於油脂，1天攝取量約6～8顆即可，吃多容易導致肥胖。

3、魚：含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，如EPA和DHA，具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能，可多吃鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、白帶魚及鮭魚等，都是很好的選擇；此外，有益健康的地中海飲食模式，也鼓勵1周至少吃2次魚類或海鮮。

關於洋蔥，事實上可不只有護心血管的功效，高齡醫學內科醫師傅裕翔先前就指出，洋蔥內含豐富的類黃酮，根據研究顯示，若長期攝取類黃酮，能有效預防阿茲海默症。此外，洋蔥還富含槲皮素，其除了能對抗發炎、降低壞膽固醇濃度外，也能有效降低罹患多種癌症的風險；除槲皮素外，洋蔥還含有機硫化合物，研究發現，平時食用大量洋蔥及大蒜，能有效預防乳腺癌。

傅裕翔接著提到，洋蔥所含的槲皮素和硫化合物，也具有抗糖尿病的作用，根據一項研究發現，第二型糖尿病患者每天食用約100克的生洋蔥，可有效降低血糖。