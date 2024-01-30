到大賣場、超市或超商購物，放進購物車的商品一定要結完帳才能開封，不過近日有一名網友在IG及抖音大秀賣場「不花錢還可以吃到飽」的短片，不僅擅自將商品拆封大吃大喝，還將開封過的食品放回架上，對此全聯及家樂福均做出回應了。

拍片分享「賣場不花錢還可以吃到飽」！誇張行徑曝光掀熱議

在IG擁有1.5萬人追蹤的「詹姆士（呈）」，先前秀出個人短片並命名為「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到飽」，開頭就和觀眾表示「吃不喜歡就放回去」，他先是到冷藏櫃拿起優酪乳開罐飲用，喝完後說了一句「我覺得這有點太甜了」隨即放回架上，接著拿起腰果猛吃，還不忘和掌鏡人分享食物，最後則抽取濕紙巾放到自己的口袋。

從另一支影片也可以發現，詹姆士曾拿起家樂福貨架上的罐裝洋芋片撕膜品嚐，吃幾口放回去後，評價「我覺得還好」，身旁掌鏡人也幫襯「放回去就好」，接著詹姆士打開賣場其中一櫃冰箱門，拿起利樂包飲品開封試喝，大嘆「這邊東西都不太好喝」，便將商品物歸原位、轉身離去。

擅自拆封狂吃被網友撻伐！全聯、家樂福不忍了堅決提告

影片曝光後，詹姆士與攝影師行為遭網友撻伐，「個人判斷，這都是為了製造效果博取點閱流量的拍攝手法」、「超理直氣壯的，無法理解怎麼可以那麼不要臉」、「即使他最後把商品都買下來，也還是很嚴重的問題，因為這涉及到一個程序的問題。他私自開封和偷吃在前，付款購物在後，在他開封偷吃的時候，商品所有權還沒有轉移到他手上，這是明目張膽的竊盜行為，證據就是他自己拍攝的影片」。

對此全聯在第一時間做出回應，將門市未結帳商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後商品放回架上，過程拍攝影片、上傳網路，此行為已經觸法，目前已將相關事證交由公司法務。全聯另表示，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動導正不良風氣，呼籲消費者切勿模仿、以身試法。

家樂福則表示，對於不良行為已收集證據並報警處理，絕對會追究到底，不會接受和解。

詹姆士聞訊道歉了！老闆幫說情反激怒網友：為什麼要拍那種影片

昨（28）日詹姆士及攝影師緊急下架短片，針對影片誤導觀眾及影響店家商譽問題鞠躬致歉，「因為一時的衝動，做了非常錯誤的示範，希望看影片的大家，不要被我們所誤導，我們也與全聯以及家樂福的分店聯繫過，並為我們所做的錯誤行為道歉，並且我們所使用過的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們所做的所有行為都會負起相關的責任，以及我們會做後續的處理，最後我們還是要跟全聯、家樂福以及廣大的網友們，深深致上我們的歉意，對不起。」

今（29）日凌晨，詹姆士老闆上傳短片，只見他叫來詹姆士及攝影師當面訓斥，「不管我們紅還是不紅，影片不管有沒有人看，哪怕一個人看也好，你也有可能影響到那個人，身為自媒體創作者，每一支影片都有我們想要傳達的，而且一定是要是正向的，你還拍那種那麼爛的道歉影片，我看了真的覺得不行啊」，最後三人在鏡頭前再次道歉，盼外界再給他們一次機會。

不過網友對於詹姆士道歉行為仍不買單，「好set，而且老闆啊！你在意的怎麼會是道歉影片拍很爛？在意的點應該是為什麼要拍那種垃圾影片吧」、「別人拍影片是作品，你們拍影片是犯罪紀錄」、「可怕的抖音，為了流量什麼事都做得出來」。

詹姆士負面情緒高出正面情緒近4倍！亂源、教壞、不良成網路熱詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「詹姆士（呈）」近一週網路好感度，可以發現正面情緒2,068筆，但負面情緒高達8,045筆，網路好感度（P／N值)則為0.26，可見網友大多對於詹姆士跑到賣場、超市擅自撕膜、拆包裝試吃試喝的行為抱持負面觀感。

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「詹姆士（呈）」近一週熱門關鍵字，包含優酪乳、腰果、紙巾、開封、拆封、試吃、偷吃、放回、架上、全聯、家樂福、賣場、存證、被告、求償、商譽、誤導、抖音、流量、敗類、教壞、亂源、不良、偷竊、屁孩、斷章取義，因詹姆士擅自拆封並偷喝優酪乳、偷吃腰果、偷用紙巾，最後將物品放回架上，不僅全聯及家樂福宣布存證提告，針對商譽受損部分進行求償，詹姆士在抖音、IG上行為也被認為是誤導觀眾，為博取流量拍攝短片，網路上也出現敗類、教壞、亂源、不良、偷竊等負面字詞，其中詹姆士一開始發布聲明提到「斷章取義」也成為網路熱詞。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月22日至2024年01月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『詹姆士（呈）』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。