日本前桌球球后福原愛與台灣桌球好手江宏傑於2021年離婚後，雙方至今仍官司糾纏不斷，福原愛因近年負面消息頻傳，在台、日兩地形象一落千丈，逐漸將事業重心轉向中國，昨（28）日晚間在抖音上獻出直播帶貨處女秀，雖然吸引近75萬人次觀看，實際下單的卻寥寥可數，總營業額僅約2.3萬人民幣（約台幣10萬餘元）左右，遭到網友酸言：「職業生涯的盡頭是帶貨」。

兩人原為體壇佳話 卻以婚姻破裂收場

日本桌球選手福原愛與江宏傑原為體壇的「愛情童話」，未料結婚5年後，卻在2021年傳出婚變並火速離婚，江宏傑的母親疑似對福原愛施語言暴力，福原愛也被指控出軌。福原愛疑似私自將兒子帶走，不和前夫連絡也不讓前夫見兒子。江宏傑最初向福原愛提出「刑事告發」，控訴福原愛不履行法律義務，要求她交出重要之人，福原愛未理會江宏傑的指控，轉往經營大陸市場。

離婚後聲量仍近6萬筆 江開記者會當日飆破萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，江宏傑與福原愛兩人雖已離婚3年，近1年的聲量仍高達58,053筆，可見雙方的官司糾紛依舊是大眾關注的焦點。

福原愛的聲量在2023年7月27日迎來最高峰，單日聲量飆至12,466筆，當天江宏傑率領團隊赴東京召開國際記者會，公開向福原愛要求將帶走的兒子交還，福原愛方也迅速3度發表聲明，反駁其控訴內容。第二個聲量高點為2023年8月6日，共計1,861筆，江宏傑方對福原愛聲請的強制執行已獲法院許可。福原愛在隔日被直擊於日本現身，被記者問及官司時，深深向鏡頭2度鞠躬。

事業重心轉往大陸 直播處女秀開高走低

福原愛因官司纏身，台日公眾形象大傷，近年來則積極經營大陸市場，繼先前稱「自己一半是中國人」後，於昨（28）日在抖音獻出直播帶貨初體驗。直播中兜售的商品皆為民生用品，像是清潔劑、衛生紙、襪子和珍珠霜等，不過整場直播多為主持人撐場，福原愛只在一旁附和回應，介紹商品時口條也欠佳，頻頻吃螺絲，看起來相當生澀。

這場直播處女秀，雖然創下74萬的觀看人次，但實際成交數僅有2,375件，總業績為23,496元人民幣（約10,3546元新台幣）。另外，數據顯示，直播近2小時吸引超過70萬人收看，卻留不住人潮，平均每位觀眾只停留54秒，平均在線人數為6,056人，最高僅有1.9萬人同時在線，可見看熱鬧的人居多。

中國網友們對於這場直播普遍不買單，更狠酸，「為什麼要買一個小三的貨呢？」、「說明大多數的人三觀很正」、「只能說明星的盡頭是帶貨」、「體育明星還是好好搞體育吧，也不是所有人都能帶貨成功的」、「名人也不是誰都具備商業價值的，就是看熱鬧的人多點而已」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月29日至2024年01月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『福原愛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。