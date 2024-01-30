俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）在接受俄羅斯衛星社專訪時表示，目前俄國對外經濟活動非常積極地轉向使用其他貨幣，「特別是人民幣」。她指出，人民幣在俄羅斯出口結算中的份額，兩年來從0.4％達到34.5％，增長了85倍；在進口結算中的份額則從4.3％上升到36.4％，增長7倍多。

俄羅斯衛星社30日報導，在西方對俄羅斯實施制裁後，莫斯科積極轉向本幣結算，「許多其他國家也擔心自己對美元的依賴」，並指現在已有1／3的聯合國成員國決定發展本國支付工具。

俄羅斯總統普丁2023年12月在年度記者會上表示，截至2023年9月，盧布在俄羅斯對外貿易中所占份額增至40％，人民幣增至33％，美元與歐元則降至24％。俄石油公司總裁謝欽曾表示，在與中國和第三國的雙邊結算中繼續擴大人民幣和盧布的使用非常重要，「這將使貿易額成倍增長」。