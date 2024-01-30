馬桶若沒常清洗一定會有尿垢，一名網友表示，家中馬桶水的邊緣總會有一圈黃垢，想尋求有效的清潔產品，大家紛紛推薦市售馬桶清潔劑，包括潔霜、魔術靈、威猛先生等，有網友分享「用過很多牌子，還是覺得魔術靈的超解垢最好用，不用刷陳年汙垢馬上變潔白。」也有內行人推薦便宜又好用的檸檬酸粉，「檸檬酸＋熱水靜置1晚，早上輕鬆去除尿漬。」

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，家中馬桶內側和水交接的地方總會有一圈尿垢，想尋求有效的清潔產品。

網友紛紛推薦好用的清潔產品，「潔霜粉紅色瓶子的好用，噴一噴再沖水就好了」、「威靈頓最好用」、「日本第一石鹼廁所馬桶清潔劑，噴一噴尿垢就不見」、「大推威猛先生」。

許多網友激推魔術靈的馬桶清潔劑，「魔術靈超解垢泡泡」、「用過很多牌子，還是覺得魔術靈的超解垢最好用，完全不用刷，陳年汙垢馬上變潔白」、「有次看到這瓶，一試清潔溜溜，從此愛上，超級好用真心不騙！」

內行網友表示檸檬酸便宜又有效，「睡前灑一些檸檬酸，幾次後就不見了」、「檸檬酸＋熱水靜置1晚，輕鬆去除尿垢。」

不少人提到漂白水清得乾淨又方便，內行人則提醒別用漂白水刷馬桶，「高濃度的漂白水會把用來分解排泄有機物的菌類殺死，使化糞池失去汙水處理功能，排出後汙染水源。」