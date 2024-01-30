杜姓律師受名主持人「菲姐」甘玉惠委託，向其前男友丁洋機名下的冠彣公司提告求償600萬元，勝訴確定後，杜主張她未依契約給付他談妥的酬金150萬元，提起民事訴訟索討，台北地方法院判決她須依契約給付勝訴確定判決金額600萬元之25％即150萬元。可上訴。

杜提起訴訟主張，甘姓女子就她對冠彣公司請求返還不當得利事件，委任他擔任訴訟代理人，並簽立委任契約，約定酬金為判決所得金額之25％，他擔任訴訟代理人，對冠彣公司起訴請求返還不當得利獲判賠600萬元及法定遲延利息確定。

杜稱，依照與甘女簽訂的契約約定，請求她給付判決勝訴金額之25％即150萬元，但甘女否認未約定委任報酬為判決所得金額之25％，稱契約上手寫文字是杜事後所加，並未經她簽認或同意，杜不得請求系爭報酬。

台北地院認為，手寫部分是爭契約內容之一部分，杜得依契約手寫部分之酬金內容，請求甘女給付勝訴確定判決金額600萬元之25％即150萬元，她須給付150萬元。