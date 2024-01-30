台中地檢署前檢察事務官周紀宏，被控利用辦案機會，接受業者飲宴招待，帶偵查筆錄赴宴、洩漏偵查內容，以投資名義向業者索賄600萬，被判刑12年2月確定。法務部矯正署因周男服刑過半，已核准周男假釋。

周男原是政風人員，經司法特考轉任檢察事務官10年，為專案組檢事官，2013年10月協助偵辦診所詐領健保費案，發現某牙醫診所另雇用密醫看診，要求診所陳姓負責人提供診所資料，說要「私下交付才有轉圜空間」。

2014年1月25日，周聯絡陳在高檔餐廳招待飲宴；席間周將案件筆錄交給陳閱覽，教導陳僅須承認密醫帶3病人看診，讓案件變輕微爭取緩起訴，還說陳可拿更改過資料替換已查扣的密醫約診資料，並喊價「如果我幫你們這麼做，我值多少錢？我月薪16萬，你們要拿多少錢來買我」。

陳答「那50萬可以嗎？」「你一年薪水可以嗎？」周比出「6」手勢，要陳以其名義出資600萬投資無塵衣公司，陳隨口敷衍。

2018年4月，最高法院以周多次利用職務機會，私下接觸當事人洩漏偵查內容，主動索賄，嚴重敗壞司法風紀，依貪汙、洩密等罪判周12年2月徒刑，褫奪公權6年確定。另前公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）審理後，以周嚴重違法失職，判決撤職並停止任用5年的最重懲戒處分。