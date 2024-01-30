最新數據顯示，大陸奢侈品市場出現反彈，去年市場規模成長12%至564.3億美元（約新台幣1.7兆）雖然尚未重返2021年的高峰，但跟疫情流行前相比，出現新的成長機會，就連LVMH集團總裁、世界首富阿爾諾（Bernard Arnault）都注意到此現象。

CNBC報導，奢侈品龍頭LVMH最新財報顯示，大陸市場的銷量成長超過30%，阿爾諾表示，大陸市場的顧客數量是2019年的兩倍，代表大陸國內採購的力道相當強，「我們必須滿足這些需求。」

諮詢機構貝恩（Bain&Company）則表示，去年大陸奢侈品市場成長約12%至564.3億美元，且該公司也認為，到了2030年大陸消費者購買奢侈品的全球佔比，會從去年的16%，成長至超過20%。

珠寶品牌卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）的財報也顯示，去年大陸、香港及澳門的銷售額成長25%。貝恩機構強調，所有的數據皆顯示大陸奢侈品消費者與市場的重要性。

貝恩發布報告提到，整體而言，約有一半的領導品牌，以及數個小眾品牌的銷售額已經反彈至2021年的水準，「多年來持續投資，並打造品牌吸引力的利基品牌獲得成功。」