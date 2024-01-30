據美國之音引述路透29日報導，巴布亞紐幾內亞外長賈斯汀·特卡琴科（Justin Tkachenko）表示，這個戰略地位十分重要的南太平洋島國正在與中國就簽署一份安全與警務合作協議進行談判。中國被認為是世界上最強大的警察國家，其「維穩」經費甚至超過國防開支。

巴布亞紐幾內亞是南太平洋最大的島國，也是美國與中國近年來為爭奪影響力而角力的一個重要國家。巴紐過去曾公開表示，澳洲和美國是它的安全夥伴，而中國則是巴紐的重要經濟夥伴。

就在今年年初，巴布亞紐幾內亞首都莫爾茲比港曾爆發大規模騷亂，造成至少16人喪生。騷亂引發的打砸搶燒導致多家華商店鋪遭到搶劫和焚毀，數名中國公民受傷。

特卡琴科在接受路透社專訪時表示，去年9月中國首次向巴紐提出協助訓練該國警察，並向其提供警用裝備以及監控技術的建議，而相關的談判直到上周仍然在繼續。

特卡琴科說，「我們目前與中國只是在經濟和貿易方面打交道。他們是我們最大的貿易夥伴之一。但他們主動提議在國內安全方面協助我們的警務與安全，」

特卡琴科表示，巴紐將評估中國方面提出的安全與警務協助與澳洲和美國已經提供的援助是否有重複和重疊。

「與我們警察局長和國內安全部長的談判仍處於早期階段，」他說。「他們主動提供援助，但是我們目前尚未表示接受。」

北京外交部發言人汪文斌29日在例行記者會上被問及中國與巴紐就安全與警務合作協議進行談判一事時表示，他對相關情況並不瞭解，但是強調巴紐是中國在太平洋島國地區的一個好朋友、好夥伴。

「長期以來，中國始終在平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容的基礎上開展同巴紐各領域友好合作，其中也包括警務合作，」汪文斌說。「中方願繼續同巴紐一道，推進有關領域合作，促進共同發展。」

特卡琴科指出，自從巴紐與中國於1975年建交之後，中國就一直是巴紐一個「強大的經濟夥伴」。

巴紐上個月與澳洲簽署了一份價值2億澳元（約合1.32億美元）的安全協議，以提升巴紐警方的執法能力。幾天之後，巴紐總理詹姆斯·馬拉佩（James Marape）在雪梨舉行的一場投資會議上表示，他去年10月訪問北京時，並沒有與中方官員討論安全問題。

今年1月稍早巴紐爆發騷亂時，警察因為薪資問題舉行罷工，導致很多店鋪被搶和被焚毀。馬拉佩政府調動了巴紐國防軍恢復秩序，但是並沒有尋求澳洲的協助。

中國駐巴紐大使館曾向馬拉佩政府抱怨中國公民在騷亂中受傷，並要求當局保護中國公民人身安全。

美國國務卿布林肯去年5月訪問巴紐時，兩國曾簽署一項防務合作協議，允許美軍進入巴紐的港口和機場。特卡琴科向路透社表示，巴紐絕不會做任何可能破壞其與澳洲或美國防務與安全關係的事情，而且巴紐也不是一個「騎牆派」。

巴紐的鄰國所羅門群島2021年發生騷亂，一年後北京與所羅門群島總理梅納西·所加瓦雷（Manasseh Sogavare）領導的政府簽署一項秘密的安全與警務合作協議，讓華盛頓和堪培拉深感震驚。

澳洲太平洋事務部長帕特·康洛伊（Pat Conroy）29日在訪問東帝汶期間，承諾向東帝汶提供價值3500萬澳元的警務援助，因為坎培拉擔心北京又將野心勃勃地在太平洋島國之間推銷其安全與警務合作協議。

康洛伊今天（30日）將前往諾魯訪問，而諾魯剛剛斷絕了與台灣的外交關係，轉而與北京建交，投入中國的懷抱。