櫃買中心表示，上櫃公司111年度董監酬金實際支領情形將於113年1月31日在公開資訊觀測站「公司治理專區」之「董事及監察人相關資訊」項下揭示，內容包括各公司實際支付董事或監察人之酬金總額、平均每位董事或監察人之酬金、及酬金總額占稅後損益百分比等資料。

為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，1月31日也將在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「111年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之公司名單等相關資訊。