吸毒男找前岳父討錢不成砸毀玻璃 被捕後竟稱自己很委屈

北市前港街去年12月28日發生民眾車輛、住家玻璃遭毀損，被害人報案稱對方有投資糾紛，藉口他積欠近百萬債務，砸車逼還錢，警方早已鎖定許嫌身分，經通知犯嫌不願配合到案，17日持拘票逮人，並在身上起出愷他命1.82公克，以及作案工具甩棍，訊後依毀損、恐嚇、毒品危害防制條例送辦。

40歲許男平時有手好閒，聲稱被害人有錢卻不願還錢，上月28日連續3天，以甩棍搗毀車窗玻璃、住家玻璃，氣得被害人報警，警方依法通知許男到案，許男非但不配合，1月14日還傳送語音訊息，意指還有更進一步的動作，警方3天後即持拘票逮人。

警方表示，平日居無定所，活動足跡遍及雙北，員警掌握其生活作息，經徹夜埋伏終將該嫌緝捕到案，並在他身上搜出第三級毒品愷他命2包、愷他命香菸5支及作案用甩棍2隻等證物，許男被捕後，辯稱自己很委屈，全案依毀損、恐嚇取財及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，若有債務糾紛應循司法途徑解決，切勿以身試法，更強調維護社會治安是警察的責任，發現有任何不法行為，將依法究辦，絕不寬貸。