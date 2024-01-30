立春是24節氣之首，同時也代表春天正式到來，命理老師柯柏成表示，今年立春比除夕來的早，將在2月4日下午4點26分53秒交節氣，民眾可透過「利存法」幫財運添個好彩頭，但也點名生肖龍、狗、牛、羊、兔要「躲春」，以免厄運纏身。

柯柏成在臉書粉專發文指出，因為兔年閏年的關係，立春來的比除夕還早，而交節氣代表生肖的起算，也就是說之後出生的新生兒，雖然還沒過農曆年，就算屬龍了。另外立春作為24節氣之首，每年必做的開運「利存法」也不可少，民眾可將168元或1688元轉到自己的銀行帳戶，或是將現金放進錢包，親友之間互轉也可以，能為財運添個好彩頭。

柯柏成表示，依照傳統民俗，立春是新舊年的交界點，這種新舊交接的混亂氣場，對部分人群有不好的影響，甚至會影響這幾類人整年的運氣，因此當天必須進行適當躲避，這就是俗稱的「躲春」。由於值年太歲都會在立春辦交接，因此有犯到太歲的幾個生肖就需要迴避，以免被太歲沖個正著，按照刑、值、沖、害、破的原則，生肖龍、狗、牛、羊、兔需要躲春。

柯柏成提醒，躲春有幾個原則，包括交節氣的時辰盡量不要外出到人多的地方、不要吵架，再委屈也是盡量離開現場，只要脾氣忍不住，一出口就輸了，在家安靜待著是個不錯的選擇，但無可避免因為工作或生活關係，就穿著有紅色系列的衣著，並嚴禁在這個時辰到醫院探病，若非至親就避開這一天，家人不幸因故住院需要陪伴的，也是要在身上點綴一些紅色系的衣物，無論是圍巾、手套或帽子都可以。

柯柏成強調，立春前後3天不適合參加葬禮，如果是一般喪家也不會選這種日子辦告別式，因為傳統民俗上認為一開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利，但如果是遇到沒有忌諱的基督、天主教信徒選這幾天辦喪事，建議包奠儀或禮到人不到，表達情意即可。