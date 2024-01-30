新一屆國會即將開議，就任後第一戰就是立法院正副院長改選；掌握「關鍵少數」的民眾黨，在提出4項國會改革訴求後，再加碼「委員會單一召委制」，要求藍綠兩大黨都應正視並明確表態。其實，拋出單一召委制，根本談不上國會改革，只不過是新國會三黨不過半的政治角力戰，只有短視的政治權謀不見永續的改革理念。

民眾黨準立委黃國昌主張，透過修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制，如此才能重塑「委員會中心主義」。可以說，「委員會中心主義」一直是國會改革的重點，希望在法案審查的過程中，委員會擁有充分與完整的擱置權與修正權，且委員會初審的結果到院會完成二、三讀，都能受到高度尊重，

依立法院職權行使法規定，只要各委員會議決不須黨團協商的議案，得經院會同意，不須討論，直接依審查意見處理。至於爭議性較大的法案，因為立委跑攤很忙，現在委員會基本上就是開半天會，所以委員會動輒保留條文，把委員會權力「上繳」黨團協商，這才是「自我矮化」的關鍵，強化「委員會中心主義」的重點不該畫錯，建立調查權與聽證制度之外，更應規定，保留條文達一定比例的議案，也應退回重付委員會審查。

立法院隨著席次減半，委員會員額也改成13-15席，召委由3席改為雙召委，之後也一直有改成單一召委的呼聲，但都是多數黨支持、少數黨反對，如同正副院長投票是否亮票，過去多是國民黨持反對立場，現在則列為國會改革的重點，朝野浮動式改革，會隨時空環境轉變，但「政黨利益中心主義」不變。

雙召委制最大的好處，就是執政黨跟在野黨都能得到一席，不致於一黨壟斷、贏者全拿，如此排審議案能夠更加多元，兼顧各方利益，實務上對在野黨來說是相對有利的。以第11屆立法院生態，如果改成單一召委，在野的藍白只要合就可完全掌握8個委員會的法案，但如果回到第7、8、9、10屆的國會，卻分別是國民黨和民進黨完全執政，等於過去的經驗乎是總統與國會多數黨是同一政黨，如果是單一召委制，那執政黨更可為所欲為，在野黨就直接打包了。

民眾黨用手中8票「換」單一召委制其實無關改革，只是延續小黨關鍵力量的政治操作罷了，旨在避免在立院龍頭改選後，變淪為民進黨團總召柯建銘口中的8張「廢票」。以現行的制度，藍綠各擁半壁江山，各委員會一黨一席，民眾黨毫無置喙的餘地，只在一旁玩沙了；但如改成單一召委制，又可延續立院龍頭之爭，再玩一桃殺雙士，藍綠要爭召委都要看白營的臉色，甚至還可以分個委員會，爭到一畝田來耕耘，讓自己的價值極大化，避免被邊緣化。