●特斯拉周一股價大漲4.2%，收在190.93美元，助馬斯克重新奪回世界首富頭銜。根據特斯拉向證交會提交年度10-K表，該電動車大廠預期2024年資本支出超過100億美元，且生產計劃已經列出了理應在明年發布的「下一代平台」。此外，有「女股神」之稱的方舟投資執行長Cathie Wood連續兩日加碼買進，亦給特斯拉帶來提振。

●機器人公司iRobot周一股價大跌8.8%，收在15.50美元，盤前一度跌近20%。在歐盟反壟斷監管機構反對下，該公司和亞馬遜取消合併計畫。iRobot隨即宣布裁員約350人，相當員工總數約31%，創辦人兼執行長Colin Angle請辭。

●Meta Platforms獲投銀Jeffries將股票目標價從425美元調升至455美元，股價應聲上漲1.75%，收在401.02美元。

●金融科技公司SoFi Technologies上季業績表現優於市場預期，股價飆漲20.21%，收在9.16美元。該公司去年第四季獲利4,800萬美元，優於市場預期的損益兩平，並看好本季將繼續實現獲利。