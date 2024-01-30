內政部去（2023）年曾表示，過去三年由於受到疫情影響，全球經貿動能緩慢復甦，且在央行持續升息的情況下，讓國內中產以下的房貸族生活壓力變大，特別推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」。該補助於去年12月29日截止受理申請，國土管理署今（30日）表示，會在今（2024）年2月7日農曆年前將3萬元轉入帳戶，且帳戶存摺會註記「行政院發」4字。

國土管理署今（30）日表示，基於「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」支持推動的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，自去年6月1日開辦，同年12月29日截止受理申請，申請民眾累計近77萬，核定近49萬件，政府核撥金額超過145億元，將於「今年2月7日農曆年前將3萬元定額支持金全數核撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶，帳戶存摺會註記『行政院發』的文字。」

除此之外，國土管理署還強調，為能讓符合資格的民眾可以在農曆年前順利獲得政府照顧，將攜手超過300多家的金融機構加速辦理核撥作業，也請核定戶申請人多加留意支持金存入情形。在此，該部門也特別呼籲年節將至，政府不會發送簡訊、e-mail，不會電話詢問個人資料，請民眾務必張大眼睛、提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結。

國土管理署最後還提醒，若合格戶未開設約定繳納貸款本息帳戶，金融機構將以電話或簡訊方式通知申請人，並請申請民眾於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領，核撥過程攸關支持金權益保障，請核定戶申請人務必留意相關資訊。