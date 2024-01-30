高雄一名劉姓女大學生，父親長年吃檳榔造成口腔纖維化，為了讓父親戒檳榔，自製海報貼在自家機車行門口，海報正中央是父親的大頭照，兩旁對聯寫「請勿賣檳榔給劉XX」、「請勿請劉XX吃檳榔」，下方橫批是「他吃檳榔會被女兒打」，對此，劉先生今說，「為了不被女兒打，這次我真的會戒啦！」

劉姓女大生今（30日）表示，從小就討厭爸爸吃檳榔，但是爸爸怎麼戒都戒不掉，如今爸爸吃檳榔，已經吃到口腔有白斑、出現病變，她除了要求對面檳榔攤，不可以再賣檳榔給爸爸外，還自製海報，貼在自家機車行門口，希望集結眾人的力量，讓爸爸戒除檳榔。

劉姓女大生的舅媽表示，43歲的小叔只有劉姓女大生一個寶貝女兒，對女兒的話唯命是從，之前只要女兒在家，小叔決對不敢吃檳榔，但女兒去外地讀大學後，他就偷吃，所以外甥女才會使出貼海報的絕招，「小叔已一個禮拜沒吃檳榔了。」

為了幫助爸爸戒除檳榔，劉姓女大生自製海報，貼在自家機車店門口。（圖／民眾提供）

對女兒貼海報要求他戒檳榔，劉先生今受訪時不好意思地說，「我會戒啦」，「要不然我會被我女兒打。」口腔癌為國內男性第3大好發的癌症，每年超過3千名國人死於口腔癌、8千多人診斷為口腔癌。

劉姓女大生說，希望爸爸這次戒檳榔，可以持之以恆、一舉成功，否則她會印製更多海報，發送到六龜市區的檳榔攤，幫助爸爸徹底戒檳榔。

六龜衛生所長林鴻今表示，劉姓女大學生的爸爸是他的病人，因嚼檳榔致使口腔出現纖維化病變，「我們早就勸他戒檳榔，都沒有效，如今女兒一句話，他並馬戒掉」，相信在愛女的動力下，劉爸爸這次能戒除檳榔成功。