「星野集團 1955 Tokyo Bay」前身為2018年5月1日開幕的「東京灣東急飯店」，委託東急飯店集團經營管理，曾被作為多齣電視劇及MV拍攝地。由於建物業主變更，東急飯店集團去年10月中宣布，「東京灣東急飯店」將在開業5年8個月後、於12月31日歇業。

1955年為全球首座迪士尼樂園建成年份，「星野集團 1955 Tokyo Bay」主打「OLDIES GOODIES」概念，意指「懷舊而美好」，館內設計以1950年代的美國為主題，讓旅客彷彿置身主題樂園中的一區，即使離開樂園也能持續沉浸在玩樂餘韻與非日常的場景氛圍中。

樓高18層的「星野集團 1955 Tokyo Bay」設有23種房型共638間客房，大膽將沉穩的色彩混搭組合，充滿1955年代的美國風情，除了部分客房外，旅客在客房內也能享受「OLDIES GOODIES」氛圍，旅客可依據個人需求挑選合適房型。

而Goodie的意思也包含有魅力之物、令人開心之物，為讓旅客享受此情境，星野集團特別針對主題樂園旅客提供各式服務，使行程變得更方便舒適。24小時開放的公共空間「2nd Room」除了住宿期間，入住前或退房後亦可自由使用。

星野集團表示，「2nd Room」播放充滿1955年代美國風情的音樂，裝潢擺設和配色為當時流行的現代主義風格。內部有能脫下鞋子休息的空間、作為半包廂使用的空間等等，旅客可根據各自行程，挑選喜愛的位子休息並隨心所欲使用。

為因應主題樂園旅遊獨有的早出晚歸，「星野集團 1955 Tokyo Bay」提供清早及夜晚皆能用餐的餐飲服務驗。其中，備有丼飯及冷熱小菜等地「Cafeteria」於晚上6點到11點營業，讓夜深之時才抵達的旅客也能享用現做餐點，適合從主題樂園回來後吃點宵夜果腹。

自助早餐餐廳「Restaurant」則於早上6點到10點營業，即使清早出發前往主題樂園也能飽餐一頓，補滿體力。另外，2nd Room旁設有24小時營業商店「Food & Drink Station」，可以隨時購買點心、輕食及飲料等。