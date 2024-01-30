新北市長侯友宜表示，新北針對弱勢族群每年都會發放平安袋，新北分駐所跟派出所、元亨寺及衛服部台北醫院共163個據點提供索取。內包括白米、麵條、罐頭，甚至還有10張的待用餐券。（陳慰慈攝）

7天春節假期將至，因應民眾有急需，新北市推出春節平安服務，備妥民生物資平安袋2000份，並結合90間宮廟寺院的平安餐，及四大超商24小時的幸福保衛站，讓有需要的弱勢民眾溫飽無虞。新北市長侯友宜表示，基北北桃是共同生活圈，幸福保衛站已推廣到北台八縣市，未來希望春節平安服務也能擴及至北北基桃，讓人人都能平安過好年。

侯友宜表示，新北針對弱勢族群每年都會發放平安袋，新北分駐所跟派出所、元亨寺及衛服部台北醫院共163個據點提供索取。內包括白米、麵條、罐頭，甚至還有10張的待用餐券，持券可至新北市612家愛心店家取餐。

此外，90間的寺廟也提供平安餐、平安粥，包括湯圓、薑茶等，只要急需有用，而春節期間幸福保衛站持續供應，凡18歲以下兒少遇緊急需求時可至全市2514間四大超商門市登記取餐。

侯友宜說，平安袋物資發放自2016年推動迄今，很多其他縣市有需要被幫忙的朋友也會到新北市取用平安袋，我們都非常歡迎。因北北基桃是共同生活圈，期待大家一起在春節期間來做愛心，共同發放平安袋，照顧將近千萬人的人口，未來他會在北北基桃跨平台會議裡面提出來這個想法，以照顧北北基桃所有需要被幫忙的民眾。

平安袋媒合物資市值達323萬9800元，每袋相當於1634元，新北市自2016年起至今已發放多達1萬7200份平安袋，今年結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司及嘉里大榮物流公司等，共同捐助物資與配送服務。

元亨寺宅北講堂住持會常法師表示，在講堂裡放有平安袋，常有非設籍新北市的弱勢民眾跑來索取，他認為只要有生活需求，但拿無妨，畢竟愛心不分區，並希望平安袋能擴及到北北基桃一起做。

文聖派出所警員劉珮珏分享，去年送平安袋給一位罹癌的單親媽媽時，小孩打開一看，發現有自己愛吃的蘇打餅乾，相當的開心，問媽媽可不可以拿起來吃？讓她當下很受感動。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，每年春節期間，慈祐宮都有供應平安麵等熱食，歡迎信眾來呷平安。民政局副局長范姜坤火補充，全市共90間善心宮廟寺院於農曆除夕至初五，提供平安餐服務，包括粥、麵、湯圓等熱食，將於市府網站及各區有線電視跑馬燈公布服務資訊。