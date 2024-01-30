被稱為「吸奶法官」的前台中高分院法官胡景彬因妻妾成群，找小妾幫忙收藏貪汙贓款，他的「三房」黃月蟾因幫胡收賄300萬元現金，被判刑12月10月定讞，法務部矯正署已核准黃婦的假釋案，另胡景彬被判16年，仍在服刑中。

現年72歲的胡景彬曾投資地下錢莊，在酒店解開酒女胸罩「當眾吸奶」，休職3年後無罪定讞而復職，特偵組查出，胡男為供養3名妻妾及6名子女，2013年間涉嫌利用承審中港大飯店股權爭奪案上訴的機會，強逼當事人和解，並與三房黃月蟾從中收賄300萬元。

檢調發現，本案當事人邱錦珠友人黃玲玲，是胡景彬三房黃月蟾堂妹，邱女為求贏得訴訟，於是透過黃玲玲、黃月蟾2人牽線，向當時承審案件的胡景彬行賄，黃玲玲跑到黃月蟾家中，送上「琉璃禮品」，黃月蟾問黃玲玲，袋子裡裝什麼？黃玲玲回答「膠原蛋白」，之後用手比出「3」，黃月蟾點頭後關門。黃玲玲事後向邱女告知要500萬元，其中300萬交給黃月蟾，自己拿走200萬元。