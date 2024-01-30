40歲中國女星唐嫣最近出演《繁花》再創事業高峰，她與老公羅晉2018年結婚，婚後誕下一女，家庭生活相當幸福，是娛樂圈中一對令網友稱羨的神仙眷侶。兩人在婚前上訪談節目，唐嫣自爆：「在我們談戀愛時，羅晉提了6次分手。」她一氣之下便將羅晉趕了出去，之後羅晉只用5個字讓她哭笑不得把家門打開。

唐嫣因演出古裝劇《錦繡未央》，與大她2歲男星羅晉陷入熱戀，兩人於2018年結婚，至今感情相當穩定。婚前2人曾一起上訪談節目，節目中唐嫣自爆：「在我們談戀愛時，羅晉提了6次分手。」主持人吃驚問：「那妳都有原諒他嗎？」唐嫣笑著說：「都不用我原諒，他說分手，我就將他趕出去，不給他開門，他就知道自己錯了，然後說了5個字，我真是哭笑不得，只能給他開門了。」主持人好奇問：「哪5個字這麼神？」唐嫣笑瞇瞇說，他單膝跪地，然後大聲喊：「領導，開門啦！」，以幽默化解衝突。

事實上，唐嫣在學生時期就有「中戲校花」封號，曾被周杰倫相中主演電視劇《熊貓人》，她與胡歌、楊冪、劉詩詩、霍建華主演《仙劍奇俠傳三》後爆紅，陸續幾部作品都交出亮眼成績單，但卻因為角色設定大多是傻白甜，無法跳脫觀眾對她的刻板印象，日前她憑藉《繁花》收穫好口碑，還有影評人大讚她脫胎換骨。