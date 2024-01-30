據法國廣播電台引述英國《經濟學人》日前報導說，隨著香港人才外流，大批中國大陸人士填補，加上實施《香港國安法》，香港生活及工作環境發生重大變化，香港變得越來越來不像是一座國際城市，而是變得中國化。曾被視為東方明珠，享有一國兩制、司法獨立，非常國際化的香港，在世人眼中似已風光不再。

《經濟學人》周刊1月25日的報導指出，有著750萬人口的香港，這幾年大約有20萬人離開，導致人才外流。港府為了彌補不足，宣布一系列人才搶救計畫，其中中國大陸人是外籍人士的數倍。

據報導，2023年前11個月香港當局向外籍人士發放了8000張簽證，而向中國大陸人士發放的簽證數目是外籍人士的十倍。

香港人才外流，大陸人士來填補，香港人口結構由此改變。根據《經濟學人》報導，如果過去中國大陸移民香港的人士，主要來自中國南方，以講廣東話為主，容易融入香港，近年移居香港的大陸人，來自整個大陸，香港的生活環境也隨之改變了，比如，在街頭或在企業董事會上，普通話成為首選語言。

加之香港實施《國安法》，許多香港民主組織消失，據指當局積極推動以大陸人代替支持民主黨香港人，香港看起來越來越中國化。

報導稱，香港原來之所以對外籍人士有吸引力，在於它的國際化，而不是中國的另外一個城市。現在，香港的國際形象正在消失。