巴基斯坦殲-10CE戰機練打歐洲戰機公司（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機

中國軍迷說，在巴基斯坦和卡達的軍演中，陸製殲-10CE戰機打贏了歐洲戰機公司（Eurofighter）的「颱風」（Typhoon）戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，巴基斯坦空軍（PAF）1月10日在卡達舉行的「震撼-II」（Zilzal-II）聯合演習中，首度出動陸製殲-10CE戰機，以對抗卡達的「颱風」戰機。

而中方社群網用戶認為，這是殲-10CE對抗同為4.5代歐洲戰機的考驗，尤其是軍事網紅和部落客，更是歡慶一項未經證實的說法，那就是殲-10CE在所有的9次對戰演練中都戰勝了「颱風」。

殲-10CE是中方殲-10C戰機的出口版，由國營成都飛機工業集團所打造。如今北京正積極力促軍備外銷，尤其是針對那些尋求西方戰機較低價替代品的開發中國家，而殲-10CE則置身外銷最前線。升級後的殲-10C自去年11月在杜拜航空展（Dubai Airshow）中首度亮相中東後，便不斷在軍事貿易展上現身。而巴基斯坦2022年接收了第一批殲-10CE，並分派給第15「眼鏡蛇」（Cobras）戰術攻擊中隊。

而「颱風」戰機除了英、德，義大利和西班牙等歐洲國家外，也有沙烏地阿拉伯和科威特等中東國家採用。抖音用戶說，「震撼-II」軍演是殲-10C和「颱風」間的對決。有用戶引述未經證實的說法指出，殲-10CE在4次超視距空戰演習和另外5場纏鬥中獲勝。