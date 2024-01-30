「蛋黃哥」爆紅推手、前興櫃公司「飛躍文創」董事長王國信、妻子陳玉芬、財務總監蔡天甲3人掏空公司，造成飛躍公司損失上億元， 其中，王、陳不法獲利共2082萬3510元；蔡的犯罪所得則為250萬元；台北地檢署30日依違反《證券交易法》非常規交易、特別背信罪起訴3人。

目前王國信、陳玉芬在押，另蔡天甲則於偵查期間自白認罪，檢方諭令250萬交保。

起訴指出，王男等人在2017至2019年間，以虛偽交易方式美化財報，且未行估價程序，就入股環星創意公司，涉及非常規交易，王、陳從中收取530萬、250萬元回扣，致公司損失1105萬元。

王、陳另於2018年2月至2019年11月間，利用飛躍公司購買尚好佳公司敦南分公司(蛋黃哥五星主廚餐廳)案機會，將尚好佳公司的款項挪為私用，造成尚好佳800萬元、飛躍2500萬元損失。

王、陳2人還藉著「航海王上海大冒險」主題樂園授權合約，掏空飛躍資產，侵占39萬2500美元，造成飛躍受到保證金及授權費損失231萬4752美元，折合新台幣約7094萬元。