新光集團大公主吳欣盈立委任期至1月31日止，傳出吳欣盈已確定2月1日回任新壽慈善基金會董事長。

對此，吳辦表示，委員長期在慈善基金會做公益，結束後將繼續在基金會服務，也會持續倡議關心的永續台灣議題。

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