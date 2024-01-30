據中新社報導，備受關注的「2023年中國考古新發現」30日在北京揭曉發佈，包含四川資陽市濛溪河舊石器時代遺址、福建平潭縣殼丘頭新石器時代遺址群、湖北荊門市屈家嶺新石器時代遺址、陝西清澗縣寨溝商代遺址、新疆吐魯番市西旁唐宋時期景教寺院遺址，以及內蒙古巴林左旗遼上京皇城南部建築遺址等6大遺址發掘研究專案入選。

2023年中國考古新發現入選和入圍項目專案，是在30日舉行的中國社會科學院考古學論壇上正式發佈。據了解，該論壇創始於2002年，是由中國社會科學院主辦、中國社會科學院考古研究所和考古雜誌社承辦的新時期中國考古學術講壇，是大陸最新考古資訊的交流平台、重大考古發現的展示舞台與考古新進展的學術講台，宗旨在於促進考古學術交流、推動考古事業發展。

除入選項目外，還另有7個遺址專案入圍「2023年中國考古新發現」，分別是河南葉縣余莊龍山文化遺址、內蒙古清水河縣後城嘴新石器時代石城址、河南鄭州市書院街商代貴族墓地、青海都蘭縣夏爾雅瑪可布青銅時代遺址、甘肅禮縣四角坪秦代禮制建築遺址、新疆喀什市漢唐時期莫爾寺遺址，以及山西霍州市陳村金至清時期瓷窯址。

此外，肯亞博高利亞湖舊石器時代遺址也入選2023年國外考古新發現，該遺址由河南省文物考古研究院、洛陽市考古研究院、肯亞國家博物館合作進行考古發掘研究。