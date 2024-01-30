不少人在洗蔬果過程中會添加小蘇打粉，認為這樣做更能有效避免農藥殘留，但此舉真的正確嗎？對此，有營養師就指出，小蘇打粉為弱鹼性，理論上可助降解酸性的農藥，但是當PH9時，降解也需12小時，而洗菜不可能耗費這麼久時間，所以沒效果，他並強調，最好的洗菜方式還是使用流動清水。此外，不同的蔬果，清洗方法也各有不同，包括小葉菜類、包葉菜類、豆菜類、果菜類及小漿果類，只要掌握正確清洗秘訣，就能吃得更安心。

不少民眾會透過鹽、小蘇打粉或醋來清洗蔬菜，營養師林冠良過去就在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文指出，其實都不合適，首先在鹽巴清洗方面，他說明，附著在蔬果上的農藥成分多為偏脂溶性的物質，而鹽水對脂溶性化合物的溶解度不好，因此，效果不比用清水沖洗乾淨。

其次是小蘇打粉，林冠良解釋，其屬於弱鹼性，理論上可助降解酸性的農藥，但是當PH9時，降解也需12小時，通常洗菜10多分鐘就解決，基本上沒效果。最後是醋，他說，其為酸性，用酸來洗酸性的農藥，完全是弄巧反拙。

林冠良強調，最好還是用流動的清水來洗蔬菜，至於一些酵素類的洗潔劑，確實可助分解脂溶性的農藥，但切記還是要用流動的清水來清洗。

談及洗菜，營養師彭逸珊先前也表示，用流動清水洗即可洗去大部分農藥殘留，不須再使用鹽水、小蘇打粉或蔬果清潔劑。她並分享小葉菜類、包葉菜類、豆菜類、果菜類及小漿果類的清洗方法如下，以供民眾參考：

1、小葉菜類：如青江菜、小白菜、油菜等，於流動水中攤開葉面，浸洗後再截切。

2、包葉菜類：如高麗菜、大白菜、萵苣，先剝除1～2片外葉後，再選取適量，單片以流動水浸洗。

3、豆菜類：如豌豆、四季豆、扁豆等，以流動水浸洗後，再剝除頭尾與老絲。

4、果菜類：如甜椒、牛番茄、小黃瓜，表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗，再去蒂頭和截切。

5、小漿果類：如葡萄、櫻桃或小番茄，清洗前先連梗剪下果實，再以流動水清洗。