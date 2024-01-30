AI伺服器因規格要求較高，帶動銅箔基板(CCL)等PCB材料升級，台光電受惠於AI伺服器、400G/800G交換器需求，業績自去年9月起大躍進，2023年第4季合併營收128.81億元，季增8.48%，創下單季歷史新高，累計2023年合併營收為412.95億元，年增6.78%；雖然第1季是傳統淡季，但台光電AI伺服器材料因有新客戶加入，降低了淡季衝擊，訂單狀況可望優於去年第4季。

日系外資最新報告指出，台光電在AI伺服器、400G/800G交換器居有利的地位，隨著人工智慧、高效能運算和伺服器升級推動400G/800G交換器需求不斷成長，預估台光電2023年到2025年交換器業務收入年複合成長率將達21%，基礎設施業務收入(佔2023年總收入的48%)將在2024年到2025年增長21%到32%。

日系外資認為台光電可望因高階CCL材料平均單價上揚、更好的產品組合受益，預期台光電2024年到2025年營業利益率將達到21.5%-22.3%，2024年到2025年獲利年增21%-45%，決定首次將台光電納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看520元。