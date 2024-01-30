未來一周降雨預報。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

今日各地天氣穩定，中央氣象署指出，周五有一波東北季風報到，雨區擴大，但影響時間短，周六就減弱，下周一還有波東北季風影響，北部、東半部有降雨機率，下周農曆春節前預估將有北方冷空氣接力影響，天氣變化明顯，至於強度及影響程度仍待觀察。

氣象署簡任技正伍婉華表示，周五有一波東北季風增強，但影響時間短，周六就減弱，影響程度有限，未來一周可以從寒冷天氣中稍微喘一口氣。未來一周北方高壓持續移動，緯度偏高，今、明兩天到後天，台灣都在高壓南緣，有偏南風、東南風的影響，周五影一波東北季風稍微南下影響，但很快周六就離開，離開後未來一周仍有一波波東北季風影響。

伍婉華指出，今天上游區雲量多，清晨馬祖、台中、桃園有低雲或霧影響能見度，東半部、恆春半島、馬祖有局部短暫降雨機率，北部地區有零星短暫飄雨機率，花東雨勢稍大，中南部雲量則少。

她說，周三、周四是未來一周水氣相對少的時刻，北部和東半部等迎風面有降雨，中南部天氣穩定，預估大部分地區可見陽光；周五東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，馬祖也有零星降雨，雨區擴大，中南部則天氣穩定，周六東北季風減弱，迎風面降雨會縮小範圍。

溫度方面，伍婉華表示，周三、周四白天暖和，中南部高溫28至30度、東半部與北部25至26度。周五北部與金門、馬祖高溫下降4度，北部與東北部20至21度，周六下半天東北季風減弱，整體溫度就回升，中部以北與東北部15至16度，其他地區17至19度。

氣象署預估下周春節前將有北方冷空氣來襲，伍婉華表示，冷空氣強度是東北季風、冷氣團等級或是更冷，氣象署會持續觀察，下一波冷空氣南下，迎風面降雨也會增多，過年前天氣變化明顯。