高雄獨居的許姓女子晚間走出透天厝家門口，突然被身型高壯的張姓男子從後摀住嘴、還用尖刀抵脖脅持入屋。張男要許女拿出5萬元現金給他，許女趁張男不小心昏睡時逃出報警獲救。張男一度聲稱自己有憂鬱症，但高雄地院發現他當下確實有行為辨識能力，最後依恐嚇取財未遂罪判張男3月、可易科罰金、緩刑2年，可上訴。

2023年7月某日晚間10點多，住在高雄市鳳山區某處透天厝的許女正要外出，剛走出客廳大門，突然被人從後方摀住嘴，一把鋒利的尖刀還抵著她的脖子，對方還說「不要發出聲音，進屋」。

許女身材瘦小，根本無力抵抗，嚇個半死同時只能乖乖配合。回到屋內，許女才發現拿刀恐嚇她的張男又高又壯，張男當時直接把折疊刀砸在桌上，要許女拿出5萬元現金給他，他就離開。

許女當時相當緊張，因為刀子就擺在客廳桌上、就在張男面前，她怕直接拒絕張男可能會攻擊或傷害她，只能一直說身上沒這麼多現金、沒有錢，雙方就這樣僵持不下。

沒多久，張男疑似精神不濟，坐在沙發上竟不小心睡著。許女見狀，悄悄打開大門，衝向鄰居家求救。警方獲報後趕抵現場，不料警笛聲提前驚醒張男，張男當場驚醒、飛奔逃逸。沒多久，警方循線追到張男家中逮人，不但起出兇刀，還發現手套、膠帶等證物。

張男辯稱，當時是因為服用憂鬱症藥物並喝酒後神智不清，才拿刀子進去許女的家，他沒有拿刀架住許女，也沒有以此威脅要求許女給他錢，他是用「借」的。

法官發現，張男當時不但持刀架住許女的頸部，還喝令許女勿出聲並進入客廳內，甚至還開口明確地向許女索討5萬元，明顯有行為辨識能力。法官認為，張男因一時失慮犯罪，當庭也願意坦承犯行，經此教訓後應能知所警惕，無再犯之虞，審酌許女事後不願對張男提出侵入他人住宅告訴，最後依恐嚇取財未遂罪判其3月、可易科罰金、緩刑2年，可上訴。

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