桃園市新明國中音樂班因招生狀況不佳，突然公告今年停招，引起家長反彈30日舉行記者會控訴。（陳夢茹攝）

桃園市新明國中音樂班因招生狀況不佳，班級人數連5年未滿10人，教育局邀集專家學者討論後決定停招，去年11月函示各校、今年1月公告，引起家長反彈抗議，直呼無預警停招令人措手不及，30日舉行記者會為孩子發聲；教育局坦言公告時程過於倉促，決議暫緩停招，如若今年招生數仍未達標準，明年將正式停招。

戴先生控訴，女兒自小學習古箏與鋼琴，由於家住楊梅，以地理位置及音樂班定位評估後，從小學3年級起目標就是新明國中音樂班，花費很多時間為招考做準備，豈料竟在申請表最下方驚見「新明國中113學年度不超收7年級學生，8、9年正常招收」，告訴女兒新明國中音樂班停招後，女兒更是無心學習，覺得準備這麼久已經毫無意義，讓他非常難過。

黃敬平指出，成立1個藝才班，無論是音樂班、雙語實驗班、數理資優班等都要耗費很多心力，現代社會受到少子化衝擊，許多偏鄉地區的學校班級人數也呈現個位數，倘若市府認為新明國中音樂班招生狀況不佳要裁撤，應在2022年下半年就先預告，而非在短短2、3個月的時間內就宣布停招，這行政程序上有點瑕疵，希望教育局慎重考量，不能說停就停影響孩子的受教權。

教育局特殊教育科施力中坦言，去年11月20日發函向各校公告，時間點的確有點倉促，教育部規定藝才班要連續3年招生未滿10人會列入追蹤名單，而新明國中音樂班已經連續5年招生未滿10人，各年段學生皆低於10人，目前3個年段加起來僅9人，市府聘請專家學者入校輔導後發現改善成效不佳，召開專家諮詢會議後才決定停招。

施力中說，考量公告時程過於倉促，加上學校、老師及家長都希望有機會再努力試試，今年先暫緩停招，若今年招生狀況仍未達10人，明年、114學年度便會正式停招。新的公告將在1個月內做調整後重新公告，3月開始招生。