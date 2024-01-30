現代人感情觀開放，偷吃出軌的狀況很常見。一名女網友分享，和男友認識1個多月就在一起，交往隔天發生性關係，沒過多久竟發現男友其實有正牌女友，讓原PO氣到當場斷捨離，並發文留下台北渣男的10個線索，提醒被蒙在鼓裡的正宮注意，引起網友討論，不少人大讚原PO果斷切割超棒。

一名女網友在Dcard上匿名分享，認識一個男生1個多月後，確認交往的隔天就發生關係，某天出去約會，意外發現有女生傳訊息給男友，逼問男友，對方才坦承，其實有一個遠距離交往的女朋友，但是兩人感情不好，經常吵架，最近快要分手了，希望原PO能耐心等待他分手。

女網友表示，她知道真相的當下，就和男友提出分手，怎料渣男竟然還想跟她發生性關係，說「不是男女朋友也可以打砲」，簡直聞所未聞，且要不是她沒有那位「遠距離女友」的聯絡方式，她一定會直接告訴對方，這個渣男是怎麼出軌的。

女網友也列出渣男的10大線索給不知名的正牌女友，包括男生是台北人；是獨生子；在某間連鎖餐飲當店長；年齡30歲上下；妳月初才跟他見過面；一個人在外面租房子住；Line封面是星空、頭貼是背影照；身高175公分；身材勻稱，沒健身但也不胖；金牛座，提醒正宮注意。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO果斷切割超棒，也希望渣男翻車，正宮可以早日脫離苦海，「笑死！壞渣男，台北人幫推」、「第一次看到腦子清楚的人」、「好愛你理性果斷的想法和行為」、「知道真相便趕緊切割，這點打趴不少戀愛腦小三」。