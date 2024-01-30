再過10天就是農曆春節，許多人開始大掃除，清理家中雜物，一不留心激起塵蹣，可是會狂打噴嚏、流鼻水，對此，「無毒教母」、林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈提醒，打掃前應「先除後掃」，先丟棄不用的東西才省力，且鹽酸和漂白水絕對不能並用，以免傷害呼吸道。

譚敦慈在臉書粉專PO出「乾淨的家就是最好的風水」文章，指新年將至除舊佈新的工作也要開始了，打掃是有方法的，以下打掃時應注意的重點。

1.打掃要先除後掃，把不用的東西先丟棄、回收或拍賣後再打掃可以更省力。

2.掃除掌握「由高處往下掃」，例如天花板、燈具，「由小處往大處掃」，例如先整理抽屜櫃子，「由內往外掃」，例如由房間開始再往外到客廳，每天從小處開始清掃，會更有成就感。

3.先用乾燥靜電抹布、拖把清掃，以避免造成室內揚塵影響呼吸道。

4.掃除使用清潔劑要先開門窗通風並戴好口罩、護目鏡、手套，清潔劑要由上往下噴減少吸入。

5.高處儘量採用伸縮桿，避免爬上爬下造成危險。

6.選擇有廠牌的清潔用品並遵照說明使用，清潔劑不是越多越好，漂白水、鹽酸類清潔劑，不要加熱水稀釋，鹽酸和漂白水絕對不能並用，以免傷害呼吸道，乾淨整潔的環境，有助身心健康。