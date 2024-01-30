國民黨台北市第6選區（大安區）立委選舉，國民黨羅智強與對手、社民黨苗博雅選前有激烈交鋒，最終羅以8萬7973票，52.96％得票率臉勝。對此，羅智強昨（29）日坦言選不好，因得票數跟對手票差是有史以來最近，他也提到苗博雅最後三天祭出一招，讓他的支持度下跌4個百分點。

羅智強昨在《阿姐反抗軍》節目中分析這次選舉，並坦言他選得不好，跟對手票差是有史以來最近，因此是有史以來選的最差的一次。羅智強透露，其內參民調先前都顯示他贏苗博雅12個百分點，最後三天卻被打掉4個百分點，除了苗博雅的文宣外，選不好的原因就是侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。

「我在大安區的對手不是苗博雅而是金溥聰」，羅智強表示，並不是金溥聰的錯，而是苗博雅當時在大安區掛著許多印有金溥聰照片的看板，並寫下不支持羅智強的三大理由，最後寫著金溥聰的名字以及呼籲大家全力支持苗博雅。羅智強直言，金溥聰沒有說過不支持羅智強的三個理由，但苗博雅卻用金溥聰的圖片及名字，看板上只有「我瞧不起羅智強」是金講的，外界看來卻像是金溥聰在呼籲大家拒投羅智強、支持苗博雅。

此外，羅智強還透露，苗博雅在大安區全區派報，其中一份是一封給大安區居民的信，文中寫道推薦、支持苗博雅的原因，未料文宣上卻印有蔣乃辛的照片。羅智強直言，蔣乃辛是大安區前立委，且具有非常高的聲望跟影響力，但許多人其實不看密密麻麻的宣傳單，看到文宣上印有蔣乃辛照片跟推薦苗博雅字樣，會誤以為蔣乃辛推薦苗博雅，此手法與上述使用金溥聰看板一模一樣。

羅智強坦言，苗博雅從選戰一開始就主打大安區有一年沒立委，是因為國民黨在等他，才沒有大安區補選，羅智強說這不是事實，但確實有打中。因此，羅智強說苗博雅上述舉動，強化這些資訊的公信力與批判力道，他的民調因此在最後三天下跌4個百分點。