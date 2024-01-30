香港財政司司長陳茂波表示，目前正與中國大陸監管機構討論加快審批企業來港上市進度，同時鼓勵中東和東南亞國家企業來港上市，亦會全力發展債券市場，補充融資功能等。

香港《信報》報導，陳茂波在香港資本市場論壇致詞指出，受地緣政治、高利息環境等不利因素疊加影響，資本市場難免波動，港府持續跨市場及全天候監察市場，見到香港金融市場持續有序高效運作，金融體系維持穩健、聯繫匯率運作良好，未有異常情況。

他稱，香港存款總額去年增逾5％，反映資金「有出有入」情形下仍有淨流入。地緣政治因素雖影響歐美資金流向，但中東主權和家族基金正積極尋找歐美以外的投資機會，相信香港可以吸納一定資金。

他提到，雖然近期市場對大陸有擔憂和質疑，但大陸經濟發展正按規劃穩步實現，有底氣地以高質量發展及培養新增長點，多年來已形成良好基本面。

陳茂波強調，資金流向不會一面倒，最重要是利用好香港的獨特優勢。香港會繼續與大陸深化互聯互通，正與大陸緊密商議加快推動多項措施，包括在股票「南向通」納入人民幣櫃台、將國際企業納入「南向通」，國債期貨產品亦很快將推出。