AI伺服器廠美超微電腦Supermicro調升年度營收，盤後大漲9%再創天價，對技嘉早盤股價也產生帶動效果。

法人指出，雖然台灣ODM廠客戶集中於頂級四大雲服務提供商，技嘉視自己為較小客戶的品牌參與者。不同於ODM的業務模式需要大量生產資源，技嘉作為品牌使用通路業務模式，可以為客戶設計自己的標準化產品。技嘉同時也定位為品牌製造商，具有更高的毛利率，因為提供定制解決方案，協助客戶進行全面的組裝和測試，這些客戶需要比較大的雲服務提供商更多的伺服器供應商服務。

技嘉在液冷散熱具有競爭優勢。技嘉管理層強調，液冷解決方案很複雜，取決於客戶是建立新數據中心還是進行結構調整，周圍環境的位置/氣候，以及對功耗的要求。技嘉的主要優勢在於根據客戶需求提供全面的解決方案，雖然技嘉提供定制的液冷解決方案，但仍與外部熱解決方案供應商合作來獲取關鍵組件。技嘉對液冷將成為未來主要趨勢持有信心，因為人工智慧計算消耗的能量遠高於傳統伺服器。